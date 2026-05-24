明治安田J2／J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド最終節が23日と24日に行われ、プレーオフラウンドの組み合わせが決定した。最終節までもつれたEAST-Bはヴァンフォーレ甲府の首位が決定。ベガルタ仙台、カターレ富山、テゲバジャーロ宮崎とともに、優勝をかけたプレーオフを戦う。各リーグの同じ順位同士が対戦するプレーオフラウンドは、第1戦が5月30日（土）と31日（日）に、第2戦が6月6日（土）と7日（日）に行われる。