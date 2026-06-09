ことし3月熱海市の廃校になった中学校に侵入し水道の蛇口などおよそ200点を盗んだとして飲食店従業員の38歳の男が逮捕されました。窃盗などの疑いで逮捕されたのは、熱海市渚町に住む飲食店従業員の男（38）です。警察によりますと、男は、ことし3月上旬、熱海市の廃校になった旧網代中学校に侵入し水道の蛇口や給水管などおよそ200点、時価2万2000円相当を盗んだ疑いがもたれています。市の職員が見回りをしていたところ被害が発