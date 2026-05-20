地域で食べられている郷土料理。その土地ならではの味わいを楽しめるのが魅力です。今回は、四国の郷土料理レシピをご紹介します。高知の鰹のたたきや香川のうどんなど、四国4県ならではの味わいを手軽に楽しめるメニューを厳選しました。食卓で四国巡りを楽しんでくださいね。四国4県の郷土料理おすすめレシピ7選【香川】しっぽくうどん この投稿をInstagramで見る おか乃や製麺(@okanoya_shodoshima)がシェア