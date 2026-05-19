クラブ史上初の“W杯戦士”誕生の瞬間が、世界中で大きな反響を呼んでいる。カーボベルデサッカー協会は現地５月18日、北中米ワールドカップに挑むカーボベルデ代表のメンバー26人を発表。初のW杯出場を決めたアフリカ大陸西方の島国において、37歳のベテランCBストピラも名を連ねた。現在、ポルトガル２部のトレエンセでプレーするストピラは、自身のインスタグラムでメンバー発表の瞬間を公開。ロッカールームでチームメイ