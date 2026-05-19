「美しい光景だ」「感動する」同僚たちと喜び爆発！ ポルトガル２部でクラブ史上初“W杯戦士誕生”の瞬間が話題「チームメイトからの愛が素晴らしい」
クラブ史上初の“W杯戦士”誕生の瞬間が、世界中で大きな反響を呼んでいる。
カーボベルデサッカー協会は現地５月18日、北中米ワールドカップに挑むカーボベルデ代表のメンバー26人を発表。初のW杯出場を決めたアフリカ大陸西方の島国において、37歳のベテランCBストピラも名を連ねた。
現在、ポルトガル２部のトレエンセでプレーするストピラは、自身のインスタグラムでメンバー発表の瞬間を公開。ロッカールームでチームメイトたちとともに発表を見守るなか、自身の名前が読み上げられると、一斉に歓喜が爆発した。
同僚たちは飛び跳ねながらストピラを祝福。歓喜の輪の中央でもみくちゃにされながら、本人も満面の笑みを浮かべ、最後は胴上げまで受けた。トレエンセからW杯出場選手が誕生するのはクラブ史上初。それだけに、チーム全体が歴史的瞬間を心から喜んでいる様子が伝わる映像となっている。
この投稿にはファンからも、「なんて素晴らしいチームだ」「感動する」「チームメイトからの愛が素晴らしい」「美しい光景だ」「拡散されるべき動画」「これまでの努力が報われた瞬間だ、おめでとう！」といった声が上がった。
カーボベルデはアフリカ予選でグループ首位通過し、同国史上初のW杯切符を獲得。本大会ではグループHに入り、現地６月15日にスペイン、同21日にウルグアイ、同26日にサウジアラビアと対戦する。
なお、長年にわたり代表守備陣を支えてきたストピラは、５月20日に38歳の誕生日を迎える。まさにキャリアの集大成として、夢の大舞台に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ポルトガル２部クラブ史上初のW杯選手誕生シーン！
カーボベルデサッカー協会は現地５月18日、北中米ワールドカップに挑むカーボベルデ代表のメンバー26人を発表。初のW杯出場を決めたアフリカ大陸西方の島国において、37歳のベテランCBストピラも名を連ねた。
現在、ポルトガル２部のトレエンセでプレーするストピラは、自身のインスタグラムでメンバー発表の瞬間を公開。ロッカールームでチームメイトたちとともに発表を見守るなか、自身の名前が読み上げられると、一斉に歓喜が爆発した。
この投稿にはファンからも、「なんて素晴らしいチームだ」「感動する」「チームメイトからの愛が素晴らしい」「美しい光景だ」「拡散されるべき動画」「これまでの努力が報われた瞬間だ、おめでとう！」といった声が上がった。
カーボベルデはアフリカ予選でグループ首位通過し、同国史上初のW杯切符を獲得。本大会ではグループHに入り、現地６月15日にスペイン、同21日にウルグアイ、同26日にサウジアラビアと対戦する。
なお、長年にわたり代表守備陣を支えてきたストピラは、５月20日に38歳の誕生日を迎える。まさにキャリアの集大成として、夢の大舞台に挑む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ポルトガル２部クラブ史上初のW杯選手誕生シーン！