エンゼルスとの3連戦で実現【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間18日・アナハイム）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地でのエンゼルス戦前に元同僚のマイク・トラウト外野手とグラウンドで再会。ガッチリとハグを交わした。3連戦最終戦となったこの日、試合直前に外野でダッシュを行っていた大谷は、中堅付近でトラウト再会。握手を交わすと、ガッチリとハグ。両者笑顔で再会を喜んだ。大谷は2023