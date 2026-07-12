ホルムズ海峡でイランが船舶へ攻撃したことの報復措置として、アメリカ軍はこの1週間で3度目の攻撃を行いました。イラン側は中東のアメリカ軍基地にミサイルを発射するなど攻撃の応酬が続いています。イランの革命防衛隊は12日、ホルムズ海峡を「複数の船舶が承認されていない航路で通航しようとした」として、警告射撃を行ったとする声明を発表しました。そのうえで、ホルムズ海峡は「アメリカがこの地域への介入をやめるまで封鎖