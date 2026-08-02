購入した当時「はだかんぼうみたい」　画像提供：まるさんよろず~ニュース

300円で売れ残っていた地味なベタが、2年半の愛情で別魚のように変身

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ペットショップで売れ残っていた300円のベタの変身がSNSで話題になった
  • 飼い主が環境を整え天塩にかけた結果、地味な肌色から美しい姿に成長したという
  • ポケモンの進化みたい」など多くの反響が寄せられ感動を呼んでいる
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