伝説の幕開けとなった第一弾のゲーム『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から30年が経過した。30周年を迎えた今年は、さまざまな企業とのコラボや各種イベントが至るところで行われており、ポケモンを目にしない日はないと言ってもいいほどの露出量になっている。【写真】4つセットで約9万円…！高額出品される30周年記念グッズポケモン周年グッズ受注生産に歓喜6月18日には、30周年記念グッズが発売され、『赤・緑・青』など