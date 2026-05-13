原因は「居眠り運転」NEXCO中日本 東京支社は2026年5月7日、公式SNSを更新し、居眠り運転による事故映像を公開しました。いったい何があったのでしょうか。公開されたのは、夜間の高速道路出口付近を捉えた本線カメラの映像です。周辺の景色や道路構造物の特徴から、東名高速上り線 横浜町田IC付近と見られます。【動画】「ええぇぇ…」 これが横浜町田IC「居眠り運転大事故」の瞬間です（30枚以上）横浜町田IC付近は東