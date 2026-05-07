テディ・アトラス氏が分析ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）のゲームプランを米名伯楽も絶賛した。2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）に3-0で判定勝ち。勝敗を分けたポイントを分析している。世紀の一戦を振り返ったのは、元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン氏を育てたトレーナーとしても知られるテディ・アトラス氏だ。自身のYouTubeチャンネルで「特に勝者にと