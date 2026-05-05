ＴＢＳ・ＣＢＣ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で気象予報士としても活躍する沢朋宏アナウンサーが４日、Ｘを更新。この日、訃報が伝えられた気象予報士の吉田ジョージさんについて「残念でならない」とつぶやいた。

沢アナは、吉田さんがお天気を伝えていた「スイッチ！」とはライバル局となるＣＢＣのアナウンサー兼気象予報士。それでも同じ仕事をする者同士で交流はあったようで「ジョージさん、残念でなりません。冬に気象台でお会いしたのが最後か」と振り返った。

「本当にしなやかに『身のまわりの天気』感を語られる方で。もっとたくさん飲んで、喋って、語り合っておかなきゃいけなかったです。寂しくなります」と無念さをにじませた。

「『あす』が必ずあるのが天気ですよ、ジョージさん」とも呼びかけ。続く投稿では、「皆さんからジョージさんへのメッセージをちょうだいしております」とも切り出し「５０代というのは。。。私も５０歳の誕生日から半年強のがん治療がありましたので、いろいろ考えてしまっております」とコメント。「手術から２年半。いまだ、幹部の皮膚は弱いままです。すぐに破れたりトラブルが起きる。どういきていこうか、です」と自身の体験も告白していた。

吉田さんは、４月１７日の番組収録後に倒れ、そのまま帰らぬ人となった。５６歳の若さだった。