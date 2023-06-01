過去24時間でおよそ5万人もの不法移民がアフリカ・モロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。スペインのサンチェス首相は不法入国した移民の送還手続きを迅速化するとしています。海を泳ぎ防波堤を上る人々。多くの人が次々と上陸していきます。7月30日、大勢の移民がアフリカ・モロッコからスペイン領セウタに押し寄せました。スペイン内務省は31日までにおよそ5万人もの移民が流入したと推定していますが、現地メディアは