¡Ú¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Û¤Á¤¤¤«¤ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡Á¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¤³¼ê¤À¤±www¡×¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê
¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤¿¤Á¤¬5·î2Æü¤è¤ê¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤«¤ï¤¤¤¤¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹!
¡À📢È¯Çä¾ðÊó/
.
¤×¤Ã¤¯¤êÈ¾Î©ÂÎ¤Î
¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì💖
.
¶â¶ñ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«💕
Ìó6cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤âÈ´·²¡ý
.
Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´8¼ï✨
.
¡Ú#¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï5/2(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä!
https://kitan.jp/products/chiikawa_heart/
(@kitan_club¤è¤ê°úÍÑ)
¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÉýÌó60Ð¤È¤¤¤¦Big¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥·¡¼¥µ¡¼¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¡×¤ÎÁ´8¼ï¡£ÇØ·Ê¿§¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥µ¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤È¥é¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¤¢¤Î¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¤³¼ê¤À¤±www¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤!¤¢¤Î¤³¤¬¼ê¤À¤±¤Ê¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¤Î¼ê¤À¤±²Ä°¦¤¹¤®¤ó?Íß¤·¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡È¿©¤¤¤·¤óË·¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¤¢¤Î¤³¤À¤±¡Ö¼ê¡×¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1²ó400±ß¤Ç¡¢5·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º²ó¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!
(C)nagano / chiikawa committee
¡À📢È¯Çä¾ðÊó¡¿¤×¤Ã¤¯¤êÈ¾Î©ÂÎ¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì💖¶â¶ñ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«💕Ìó6cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤âÈ´·²¡ýÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´8¼ï✨¡Ú#¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï5/2¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ªhttps://t.co/S4XAKBPfPF pic.twitter.com/0MqLtHNHqQ- ¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼° (@kitan_club) April 27, 2026
¡À📢È¯Çä¾ðÊó/
.
¤×¤Ã¤¯¤êÈ¾Î©ÂÎ¤Î
¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì💖
.
¶â¶ñ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«💕
Ìó6cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤âÈ´·²¡ý
.
Ì¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´8¼ï✨
.
¡Ú#¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï5/2(ÅÚ)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä!
(@kitan_club¤è¤ê°úÍÑ)
¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
ÉýÌó60Ð¤È¤¤¤¦Big¥µ¥¤¥º¤Î¥Ï¡¼¥È¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¡¢Â¸ºß´¶¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¡Ö¥Ï¥Á¥ï¥ì¡×¡Ö¤¦¤µ¤®¡×¡Ö¥é¥Ã¥³¡×¡Ö¤¯¤ê¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¡×¡Ö¥·¡¼¥µ¡¼¡×¡Ö¥â¥â¥ó¥¬¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¡×¤ÎÁ´8¼ï¡£ÇØ·Ê¿§¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤´¤È¤Î¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢½¸¤á¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë²Ä°¦¤µ¤Ç¤¹!
SNS¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÎ¾¼ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤ë¥·¡¼¥µ¡¼¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö·ª¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤È¥é¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢¤¢¤Î¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¤¢¤Î¤³¼ê¤À¤±www¡×¡ÖÄ¶²Ä°¦¤¤!¤¢¤Î¤³¤¬¼ê¤À¤±¤Ê¤Î¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¤Î¼ê¤À¤±²Ä°¦¤¹¤®¤ó?Íß¤·¤¤!¡×¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¼ê¤Ë¡È¿©¤¤¤·¤óË·¡É¥Ý¡¼¥º¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¤¢¤Î¤³¤À¤±¡Ö¼ê¡×¤À¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
1²ó400±ß¤Ç¡¢5·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢ËþÂ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡£¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º²ó¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦!!
(C)nagano / chiikawa committee
¡À📢È¯Çä¾ðÊó¡¿¤×¤Ã¤¯¤êÈ¾Î©ÂÎ¤Î¥Ï¡¼¥È·¿¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì💖¶â¶ñ¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥È·¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤µÁ´³«💕Ìó6cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤ÇÂ¸ºß´¶¤âÈ´·²¡ýÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁ´8¼ï✨¡Ú#¤Á¤¤¤«¤ï ¥Ï¡¼¥È¤Î¥é¥Ð¡¼¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Û¤Ï5/2¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¾ì¤Ç½ç¼¡È¯Çä¡ªhttps://t.co/S4XAKBPfPF pic.twitter.com/0MqLtHNHqQ- ¥¥¿¥ó¥¯¥é¥Ö¸ø¼° (@kitan_club) April 27, 2026