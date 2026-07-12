元モーニング娘。でタレントの飯田圭織（44）が、11日放送のMBSラジオ「ヤングタウン土曜日」（土曜後10・00）に出演し、自身の“整形疑惑”を否定した。飯田は「最近、インスタとかに写真を載せると、ネットのニュースにしていただくんですけど、いじったとか凄い書かれるんですけど、いじってないんですよ」と語ったもの。だた「顔は、小顔矯正に行っていて、凄いシュッとなるんですよ。めちゃくちゃ効果があって」と明か