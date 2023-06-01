【NTE: Neverness to Everness】 4月29日 正式リリース 基本プレイ無料（アイテム課金制）

Perfect World Gamesは、プレイステーション 5/PC/Android/iOS用超現実都市オープンワールドRPG「NTE: Neverness to Everness」を4月29日に正式リリースする。基本プレイは無料で、ビジネスモデルはアイテム課金制。

本作は、「幻塔（Tower of Fantasy）」でも知られるHotta Studioが贈る完全新作となるオープンワールドRPG。プレーヤーは異象（アノマリー）と人間が共存する大都市「ヘテロシティ」を舞台に、異象ハンターとして自由に探索していく。「異能」を使って街をかけ、突発するありとあらゆる異象を解決していくという物語が展開する。

ゲーム概要

異象（アノマリー）と共に生きる超現実都市生活

【【NTE】リリースゲームプレイトレーラー | Champion！】

異象（アノマリー）と人間が共存する大都市「ヘテロシティ」では、毎日のように異象の目撃情報が寄せられている。真夜中に街中を暴走し落書きしまくるスケートボード、テレビの頭をしたカワウソなど、いつ、どんな常識を超える異象に遭遇してもおかしくない。様々な異能を持つ仲間と出会い、事件を解決していく。

常識がぶっ飛ぶ、異象を直ちに収容せよ

この都市での生活は、常に「思いもよらぬ」出逢いに満ちている。たとえばパンダ火鍋へ行く途中で、いたずらしようとしている「ミスティ」や通行人に喧嘩をふっかけて、リングで一勝負したい「オラオラグローブ」に出くわすかもしれない。異象ハンターであるプレーヤーと異象との爽快なバトルが繰り広げられる。

退屈な日々とサヨナラ、ようこそヘテロシティへ

「ヘテロシティ」での生活は異象と戦うことだけではない。

ゲームセンターやライブハウスなど、ヘテロシティには面白い店がたくさんあり、自分でカフェを開くこともできる。稼いだファンスでマイホームを購入して、自分の思うままにデザインするなど、メインストーリー以外にも様々な要素が楽しめる。

どこにでもいける都市レーサーになろう

「ヘテロシティ」では、車を買い自分の好きなようにカスタマイズすることもできる。雨に濡れたヘテロシティの夜を思う存分駆け抜けることや、友達と一緒に山道でカーレースもできる。

(C)Hotta Studio, a Perfect World Company.