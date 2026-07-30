実業家で「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏が、前兵庫県明石市長の泉房穂参院議員と新たな政治団体「ひろゆき＆いずみ新党（仮）」を立ち上げた。両氏が共同代表に就任し、27日に都選挙管理委員会に設立を届け出たという。来年4月の統一地方選で東京都内の区長選をはじめとする首長選に候補者を擁立する見込みで、子育て支援策などを重視する方針だが、なぜこのタイミングだったのだろうか？ ひろゆき氏が長年連載をしている週刊S