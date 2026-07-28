「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が27日夜、Xを更新。高市早苗首相の“反省点ない発言”に対し、皮肉たっぷりにリアクションした。高市首相は27日夜、特別国会閉会を受けて記者会見した。記者から「この国会の反省点、教訓、どのようにお考えでしょうか？」と問われ「支持率低下ということで厳しい質問をいただいておりますが、これはもう一喜一憂することなく、私はさまざまなお声をうかがいな