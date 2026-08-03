会見したドジャ−スのフリードマン編成本部長（カメラ・村山みち通信員）スポーツ報知

ドジャースが最強左腕スクバルを獲得、5日のカブス戦で先発デビューへ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ドジャースがトレードで前タイガースのスクバル投手を正式獲得した
  • フリードマン編成本部長はWS3連覇へ向け積極的に動いたと明かした
  • 大谷翔平佐々木朗希の起用法に影響を及ぼす可能性もあるとみられる
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