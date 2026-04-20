2026年4月20日、「ドライバー2026年6月号」が発売となりました。 ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しくお届けする総合クルマ雑誌です。 【画像】最新号ドライバー2026年6月号をチラ読み！ ■つまり、そういうことだった ホンダ0（サルーン／SUV）、アフィーラ 開発・販売中止の真因 ホンダはEV（BEV）シフトを一気に進めて結局失敗した。拙速な判断だっ