地震発生後、初めて被災地入りした高市総理。ヘリコプターで上空から「イオンモール熊本」などの被害状況を確認したあと、避難所になっている氷川町の中学校を訪問しました。高市総理「お困りごととか、不安に思っていらっしゃること、お聞かせください。（国でできることは）全部やるつもりでまいりました」「自分よりも、後の人たちのことを考えてもらいたい」高市総理「事業所の建て直しとか、農地もだいぶやられている。そこも