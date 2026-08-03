熊本を訪れていた高市総理は「2026年熊本地震を激甚災害に指定する見込み」と話しました。 激甚災害に指定されると、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行なえるよう、地方財政の負担を緩和し、被災者に対する特別の助成措置が講じられます。