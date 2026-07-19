7月18日、元EXILEのパフォーマーとして活躍していた黒木啓司がInstagramのストーリーズを更新。妻である宮崎麗果の多額の脱税について言及した。宮崎は、2025年12月に約1億5700万円もの脱税が発覚。2026年3月、東京地裁での初公判で起訴内容を全面的に認めた。その4カ月後の7月15日には、懲役2年6月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されたばかりだ。「黒木さんは同日に、黒い背景に白い文字で文章を投稿しました。《この度、妻