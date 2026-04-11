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【J1百年構想リーグ WEST第9節】(パナスタ)G大阪 2-0(前半1-0)京都<得点者>[G]デニス・ヒュメット(13分)、食野亮太郎(75分)<警告>[G]ウェルトン(11分)[京]須貝英大(18分)、松田天馬(37分)、アレックス・ソウザ(84分)観衆:27,863人主審:上田益也└11連戦始まったG大阪、完封勝利で好スタート!! 同勝ち点の京都破って2位に浮上