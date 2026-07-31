ユーチューバー・HIKAKIN（ヒカキン、37）が31日、大阪・あべのキューズモールで、自身が立ち上げたラーメン店「みそきん」（8月1日オープン）のプレス内覧会に登場した。黒のTシャツ、頭にタオルの“ラーメン店主スタイル”で登場したヒカキンは「全国展開の第1号店、ドキドキしています」と緊張した面持ちで、翌日に控えたオープンに「期待半分、ドキドキ半分」と胸を躍らせた。同店は2023年、自身がプロデュースしシリー