大阪国税局の税務調査を受けた神戸市の企業3社が消費税計約1億円の不正還付を指摘され、過少申告加算税を含む計約1億1千万円を追徴課税されていたことが5日、関係者への取材で分かった。3社はそれぞれiPhone（アイフォーン）を仕入れて輸出したとしていたが、実際は模造品だった疑いがある。3社は総合エンジニアリング会社「ジェイアンドダブルトレーディング」など。同社の担当者は「不正には関わっておらず、更正処分には不