5日午後、京都府宇治市で走行中のトラックがビルに単独で衝突し、運転手の男性が意識不明の重体です。消防によりますと、現場はJR宇治駅の近くで、午後3時ごろ、移動中の消防職員が道路脇のビルに衝突した大型トラックを発見し、消防などに通報したということです。トラックの運転席からは50代くらいの男性が救出され、病院に搬送されましたが意識不明の重体です。現場は、JR宇治駅から北東へおよそ300メートル離れた片側一車線の