5日未明、松本市安曇にある住宅の台所にクマが侵入し、勝手口のドアが破られるなどの被害がありました。クマは立ち去っていて、住人にけがはありませんでした。5日午前3時15分ごろ、松本市安曇に住む男性から「暗い中でクマらしきものがいる」と警察に通報がありました。男性は当時、寝ていましたが、1階で物音がするのを聞いて台所に行くと、1メートルほどの黒い影を見たということです。警察がこの住宅に駆けつけると姿は