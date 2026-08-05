7月23日に68歳で亡くなった作家の東野圭吾さんの新刊が発売されました。東京都内の書店に並んだのは、東野さんの代表作の一つ「ガリレオ」シリーズの最新作です。来店客からは「お亡くなりになられたのがショックで、絶対買わなきゃと思って」「これが最後かなと思って、娘も大好きなので一緒にじっくり読もうと思います」などの声が聞かれました。東野さんは7月23日未明、大腸がんのため68歳で亡くなりました。書店では、東野さん