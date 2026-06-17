続々と最終回を迎えているゴールデン・プライム帯春ドラマ。毎期ドラマをくまなくチェックしている筆者の視点で、特に演技やキャラが輝いていた今期の俳優ベスト5を挙げさせていただきます（※一部、ネタバレを含みます）。◆染谷将太との関係もエモい『田鎖ブラザーズ』岡田将生1位は『田鎖ブラザーズ』（TBS系）主演の岡田将生さん。両親殺害事件の時効を迎えた兄弟が自ら真相を追うサスペンスにおいて、ものぐさな兄である