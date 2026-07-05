横須賀海上保安部５日午前９時半ごろ、神奈川県横須賀市長井の沖合約４キロの相模湾で、プレジャーボートの乗船者から「船尾から浸水している」と１１８番通報があった。プレジャーボートは沈没。乗っていた４３歳と３９歳の男性２人は約２０分後に城ケ島ベイマリーナの所属船に救助され、けがはなかった。横須賀海上保安部によると、２人は相模湾へ釣りに向かう途中だった。航行中に左船尾から衝突音が聞こえ、機関室が浸水し