ANAホールディングスは、貨物事業会社3社を、2027年4月1日に統合する。統合するのは、ANA Cargo、日本貨物航空（NCA）、NCA Japanの3社。存続会社はNCAで、同社の航空運送事業許可（AOC）を継続する。海外での販売一元化や、上屋体制の集約を行う。国内では名古屋/中部・大阪/関西での出発・到着貨物、海外ではシカゴ/オヘアでの到着貨物を対象に、運航会社にかかわらず同じ上屋で引き渡し、引き取りが可能となる。グループの貨物