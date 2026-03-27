映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」に「スターフォックス」フォックス登場決定！ 新ポスターが公開
【ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー】 上映開始日：4月24日より 上映劇場：全国劇場
4月24日に日本公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」において、「スターフォックス」のフォックス・マクラウドが登場することが明らかとなった。
フォックスの登場は、北米版の公式Xアカウントによる投稿によって明らかにされた。ポストにはフォックスが映画に登場することが明記されており、フォックスの姿が大きく映った新たなポスタービジュアルが添えられている。
映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は、北米などでは現地時間の4月1日、日本では4月24日公開予定となっている。
Let's rock and roll! Fox McCloud joins The Super Mario Galaxy Movie, only in theaters April 1. Get tickets now. pic.twitter.com/13pRQ2yEah- The Super Mario Galaxy Movie (@supermariomovie) March 26, 2026
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