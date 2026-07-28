まさに、周囲の雑音をかき消すような豪快なアーチ。日本時間7月27日、MLBシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆が本拠地でのアストロズ戦にスタメン出場し、2本塁打の目覚ましい活躍を見せた。【写真】「致命的に似てない」ファン横転、村上宗隆の衝撃ボブルヘッド人形初の“ボブルヘッドデー”「1点を追う初回の1打席目に21号となる逆転2ランを放つと、3回に迎えた2打席目、7回の4打席目でも勝ち越しの打点を記録。さらに、8回の5