中国・寧波で開催中のバレーボール男子・ネーションズリーグの公式インスタグラムが３０日、新規投稿され、各国主将の集合写真を公開。日本代表・石川祐希主将の表情に世界から注目が集まった。ネーションズリーグでは開催地の名所で記念撮影することが恒例となっており、寧波は世界最大級のハブ航としてしられる舟山港を擁するなど港湾都市として有名。巨大なタンカーをバックに集合写真やバレーに興じる様子などが撮影された