ドナルド・トランプ米大統領は24日（現地時間）、イランが巨額に上る“贈り物”を米国に提示したと述べた。イランが開戦後、事実上封鎖してきたホルムズ海峡の通航保証措置に関連する提案があったとみられる。トランプ大統領はこの日、ホワイトハウスで行われたマークウェイン・マリン新任国土安全保障長官の就任宣誓式で、イランとの交渉状況について「実際、彼らは我々に贈り物をくれた」とし、「きょう到着したが、非常に大きな