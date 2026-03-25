現在、春の選抜高校野球2026が開催中だが、かつて甲子園を沸かせた「怪物」こと江川卓さんと、同学年でプロに入ってからのライバルとして知られる遠藤一彦さんが、『怪物江川卓伝』（著・松永多佳倫）の刊行を記念して初対談。お互いの学生時代の印象と対戦、そして最後はプロ野球入団時のあのエピソードまで、スポルティーバのYouTube「ベースボールチャンネル」で語ってくれた。 【幻に終わった高校時代の初対決】遠藤さん