セルフケアだけでは症状が改善しない場合や、日常生活に支障が出るほどの症状がある場合は、耳鼻咽喉科での専門的な治療が推奨されます。医師による正確な診断と個々の症状に合わせた治療計画により、効果的な症状管理が可能となります。診察の流れや薬物療法の種類、手術療法やレーザー治療といった選択肢について詳しく解説します。 監修医師：水上 真美子（医師）【経歴】 平成10年東邦大学医学部卒業 平成10