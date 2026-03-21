高市総理との首脳会談を受け、トランプ大統領は、ホルムズ海峡をめぐり「日本には憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれる」との考えを示しています。トランプ氏は20日、FOXニュースの取材に対し、ホルムズ海峡での協力について、「日本には憲法上の制約があるが、必要とあれば支援してくれるだろう」と話したということです。アメリカトランプ大統領「欧州にはホルムズ海峡が必要だ。韓国・日本・中国・その他多くの