サムスンは2025年末、初の3つ折りスマートフォン「Galaxy Z TriFold」を発売しました。これまでのところ、ごく一部の市場でのみ展開され、数量も非常に限られています。 ↑採算を度外視して赤字を垂れ流すわけにもいかない（画像提供／Samsung）。 その主要市場の1つである韓国では、まもなくGalaxy Z TriFoldの販売を終了する見込みと報じられています。 韓国の大手メディア・東亜日報によると、現地ではGalaxy Z TriFol