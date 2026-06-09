6月7日早朝から8日早朝にかけて、宇都宮市内でクマの目撃が相次いでいる。驚くべきことは北関東最大の繁華街であるオリオン通り商店街周辺でも出没していることだ。担当者は「今回の出来事は非常にまれなこと」東武宇都宮駅のすぐそばにあるオリオン通り商店街は、まさに宇都宮市の中心部。全長280mに渡る全蓋アーケードが設置されていることで、天気に左右されずに買い物などを楽しむことができることから地元民が集うほか、S