2024年7月、ロケバスの車内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われている、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバーの斉藤慎二被告（43）に対する初公判が、3月13日に東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれた。16日に公開した前編では、検察側が示した犯行当日の状況や、斉藤被告の具体的な発言内容などを紹介した。後編では、これに対して弁護側がどのような主張を展開したのか、今後の審理の見