侍ジャパンでアナリストを務めるアイアトン氏が切実に訴えた(C)Getty Imagesドジャース・大谷翔平の通訳でもあり、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本代表「侍ジャパン」のチームスタッフで、アナリストを務めているウィル・アイアトン氏が困惑する事態に陥った。【写真】「最高に楽しかった！」WBC公式による東京への感謝のメッセージをチェック同氏は自身のインスタグラムで「投稿始めて1週間で大変なことに