県内の1月の有効求人倍率は1.17倍と、前の月よりわずかに減少しました。依然、求人は求職を上回っているものの、緩やかに減少しています。徳島労働局によりますと、県内の2026年1月の有効求人数は1万5609人と、前の年の同じ月と比べ1.3％減少しました。これに対し、有効求職者数は1万2376人と、こちらも前の年の同じ月と比べ3.8％減少しました。結果、仕事を求める人1人に対する働き口の数、有効求人倍率は1.17倍と前の月を0.02ポ