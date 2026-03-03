千葉・浦安市の住宅街で、高齢男性を押し倒してけがをさせた疑いで、52歳の男が逮捕されました。男性は搬送先の病院で死亡しました。安藤哲也容疑者（52）は1日、浦安市今川の住宅街で、韓国籍の金正雄さん（84）を押し倒してけがをさせた疑いが持たれています。金さんは意識不明の重体で、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、2人は面識がありませんでしたが、金さんが安藤容疑者の自宅を訪ねた際、鉢植えについて口