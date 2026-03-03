モデルで女優の本田紗来が「高校を卒業しました」と報告した。３日までに自身のインスタグラムを更新し、卒業式の写真をアップ。この３年間を振り返り「受験に合格して関西から東京に来て、ちゃんとお友達ができるのか不安で…入学式の日に蕁（じん）麻疹が出ちゃったのを覚えています。でも、その不安を一瞬で忘れちゃうくらい嬉しいことがありました。入学式の日は、私の誕生日で。同級生のみんなが、ハッピーバースデーを歌