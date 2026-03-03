3月1日夜に放送された「ダウンタウンのガキの使いやあらへんで」（日本テレビ系）の中で流れた「高須クリニック」のCMが話題だ。【もっと読む】永野芽郁は1年経たずに地上波全国放送に復帰…渡部建は5年半過ぎても復帰できないお気の毒CMをめぐっては、高須克弥院長（81）が2月23日に、ダウンタウンの松本人志（62）が登場するバージョンを制作したとXで報告。同25日には「3月からオンエアします」と“予告”しつつ、放送され