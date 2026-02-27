ついにスーパースターが帰ってきた。侍ジャパンの一員としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場するロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平（31才）が2月24日、チャーター機で帰国した。 【写真】収監直前、ラフな服装で車から出てくる水原受刑者。他、ワンショルダーのドレス姿の真美子さんやハワイのショッピングモールを訪れた大谷と真美子さんなども「今大会では"投手・大谷"は封印し、打者に専念します。帰