ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太（３２）と日本テレビの黒田みゆアナウンサー（２７）の交際が２５日、女性セブンプラスで報じられた。?舘（だて）様?にとっては初の交際報道だが、今をときめくアイドルグループのメンバーだけに?短い春?になる可能性を指摘されている。女性セブンプラスによると、黒田アナは２月、宮舘の自宅から東京・汐留の日テレへ出勤したそう。別日にも宮舘の自宅を訪れていたという。女性セブンは公式ＳＮＳ