ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが14日（日本時間15日）に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同10位・米国に4-7で敗れ、通算1勝3敗となった。日本の勢いが続かない。連敗発進と苦しい展開から、現地14日午前に世界1位のスイスを7-5で撃破。大金星を挙げたが、米国に屈して3敗目を喫した。スイス戦後、「チーム全体が、本当に自信を持って信じて投げられた」と話し